A 18 de julho de 2013 a empresária, Inês Serralheiro, inaugurou o Meu Super em Fazendas de Almeirim. Acredita que o espaço mudou, e muito, a freguesia.

Que balanço faz da aposta feita em Fazendas de Almeirim?

A abertura da nossa Loja, há nove anos atrás, na Vila das Fazendas, fez movimentar todo o comércio. Com a nossa abertura de uma Loja até então de maior superfície de venda com um Talho Tradicional , fez com que o comércio todo se adaptasse, houve novas aberturas, houve requalificações de espaços.

Mas a nossa aposta é de verdadeiro trabalho diário. Como disse, temos um Talho Tradicional com elevada qualidade e isso acaba por trazer uma grande mais valia à nossa Loja Meu Super.

O que vos tem diferenciado?

Essencialmente, nas áreas especificas do Take Away, nos últimos três anos, e desde sempre o Talho.

A qualidade dos produtos e atendimento marcam a diferença?

A qualidade dos produtos está nas nossas secções especificas, na Padaria e pão tradicional das Fazendas, na Frutaria e hortícolas, onde somos abastecidos diariamente por fornecedores regionais, e claro, o nosso talho onde temos três cortadores e que nos orgulhamos de podermos ter critérios tão específicos para selecionar as nossas carnes. O atendimento é o de “Vizinho”, esta é mesmo a palavra descrita pela nossa insígnia, assim o atendimento é muito próximo do cliente.

Quem não vos conhece, como é que a Inês apresenta o Meu Super?

A Loja Meu Super Fazendas é uma loja com mercearia com produtos Continente, onde se pode utilizar o cartão continente e todas as vantagens que este traz. É uma loja com secções de Pastelaria, Padaria, Frutaria e legumes, take away e talho tradicional com parque de estacionamento.

Inês, no final de 2021, inaugurou um novo espaço em Almeirim. Que conceito tem a “Gracinha”?

A Gracinha é uma loja direcionada para Têxtil Lar, negócio que vem de família. A primeira Loja Gracinha nasce no Meu Super das Fazendas, e a segunda num espaço existente de família na cidade de Almeirim. Dedica-se, essencialmente, à venda de têxtil, lençóis, colchas, jogos de cama, jogos de banho, toalhas.

Com a dinamização das redes sociais, o projeto está a correr bem.

Em que medida a pandemia ainda está a influenciar na áreas de negócio em que está?

A pandemia, na secção dos supermercados, teve um impacto grande na primeira fase, pois ninguém sabia muito bem o que estava a acontecer no mundo. O Meu Super Fazendas de Almeirim, foi dos primeiros supermercados a responder prontamente com entregas ao domicilio gratuitas. Na altura, tivemos de fazer difíceis decisões como fechar secções dentro do supermercado, Fomos a terras que julgávamos não existir, foi um grande desafio para toda a equipa, e todos eles estão de Parabéns. Desta aventura, ficamos com uma mão cheia de clientes semanais que continuam a optar pelo serviço.

Que mensagem gostaria de enviar aos seus clientes.

Os nossos clientes é quem nos acrescenta, serei grata a todos