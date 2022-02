Microsoft e GNR assinalam Dia da Internet Mais Segura

A Microsoft, a GNR – Guarda Nacional Republicana e o Consórcio do Centro Internet Segura celebram o mês da Internet Segura durante todo o mês de fevereiro, com várias ações de sensibilização junto da comunidade escolar. A ter início já no próximo dia 8 de fevereiro, dia da Internet Mais Segura, a campanha para o uso correto da tecnologia, junto dos alunos do ensino básico e secundário, marca o arranque da operação deste ano.

Com o mote da campanha “Juntos por uma Internet melhor!”, as sessões de sensibilização da edição deste ano recorrem ao Minecraft, plataforma de aprendizagem baseada em jogos que promove a criatividade, colaboração, resolução de problemas numa experiência digital imersiva e divertida. Os conteúdos deste ano terão uma metodologia de game based learning para, de uma forma lúdica e divertida, abordarem a segurança na utilização da internet.

Para Eduardo Antunes, Diretor Executivo do Setor Público da Microsoft Portugal, “esta iniciativa é de extrema importância ainda mais num contexto em que se tem verificado um aumento das quebras de segurança, dos ciberataques ou do roubo de identidade, num mundo cada vez mais digital. Alertar, sensibilizar e formar a nossa comunidade escolar é fundamental porque é através da formação, da correta utilização da tecnologia e da aplicação de boas práticas que se minimizam, ou mesmo evitam, muitos dos perigos identificados.”

Nestas sessões de sensibilização, os alunos irão aprofundar, através de um jogo, temáticas como fake news, segurança, cyberbullying, proteção e partilha de informação na internet. Com experiência na implementação de atividades ligadas à ciência e à tecnologia, o Visionarium desenvolveu os conteúdos ministrados nestas sessões, adaptados aos diferentes graus do ensino básico e secundário.



