Almeirim faz história 

Carlota e Carolina concederam uma entrevista à almeirinense Tv, sobre a mais recente chamada à selecção Nacional de Andebol. As atletas Almeirinenses foram chamadas para os treinos de captação e observação da seleção Nacional. Estas duas promessas do Andebol nacional falaram sobre os seus objetivos dentro da modalidade e a evolução do desporto no concelho de Almeirim.

Vocês foram chamadas para a captação e observação da seleção nacional. Como tem corrido essa experiência?

Carlota: Sinceramente, pensava que não fosse agora. Sempre pensei que ia mais tarde.

E depois dessa chamada, como te sentes?

Carlota: É estranho porque não estava habituada. Algumas pessoas vêm ter comigo e dão-me os parabéns. Não estava habituada, por isso acaba por ser um bocadinho estranho. Contudo, a nível desportivo, é muito bom. Adquiro mais experiência.

Tu jogas a lateral?

Sim, jogo a lateral. Gosto muito dessa posição. Foi sempre uma posição que sempre quis ocupar. E faço tudo por tudo nos treinos.

E tu, Carolina? És guarda redes que, de resto, é uma posição que não é nada fácil, certo?

Sim, ser guarda-redes não é nada fácil.

Faço a mesma pergunta que fiz à Carlota. Como é que te sentes com esta chamada à seleção nacional?

Carolina: Eu não imaginava que ia ser chamada para ir, e dá mais motivação para continuar a trabalhar e para ir mais longe.

E os treinos de captação correram bem?

Carolina: Sim, correram bem. Eu achei fácil, pensei que ia ser mais difícil.

E como é treinar na seleção? É muito diferente do clube?

Carlota: É diferente. São mais exigentes e corro muito mais.

E o treinador também é diferente?

Carlota: Sim. É muito exigente, de vez em quando ralha connosco. O treinador aqui em Almeirim também ralha, mas é diferente.

E estavam muito nervosas nesse dia?

Carlota: Nem por isso. Pensava que ia estar mais nervosa.

E tu, Carolina, estavas nervosa?

Carolina: Eu estava muito nervosa, até nos dias antes dos treinos estava nervosa. Mas depois fiquei tranquila.

Também já jogaste pela seleção distrital. Sentiste uma grande diferença da seleção distrital para um treino de captação da seleção nacional?

Carolina: Sim. Agora acho que a seleção distrital parou uma semana por causa da Covid-19. Mas senti uma grande diferença. A seleção nacional é mais exigente. Temos de fazer mais trabalhos. Contudo, acho que o treinador da seleção distrital acaba por ser mais exigente.

Até onde a Carlota quer chegar no andebol?

Carlota: Quero chegar longe.

E o que significa longe? Gostavas de ser profissional?

Carlota: Sim, gostava muito.

E tu, Carolina, qual é o teu objetivo dentro da modalidade?

Carolina: O objetivo é estar na seleção Nacional.

E relativamente aos 20km de Almeirim, como têm corrido as competições e torneios que têm disputado?

Carlota: Tem corrido mais ou menos. Apesar de termos algumas vitórias, temos muitas derrotas, mas temos vindo a trabalhar semana a semana.

E trabalham mais ou menos quanto tempo por semana no andebol?

Carolina: São três treinos por semana, de uma hora e meia.

Na vossa opinião, deviam treinar mais ou o tempo de treino está adequado para aquilo que ambicionam?

Carlota: Devíamos treinar mais, mas por vezes é muito difícil conciliar o trabalho com os horários dos treinos. Mas acho que poderíamos aumentar o tempo de treino para duas horas.

O andebol tem vindo a crescer no nosso concelho. Concordas?

Carolina: Tem havido mais pessoas a querer experimentar esta modalidade, o que é muito positivo.

Sentes também esse crescimento no número de atletas e no clube?

Carlota: Sim, umas vêm experimentar esta modalidade. Umas saem outras entram. Mas têm evoluído bastante.