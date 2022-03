Fazendense escorrega na sua melhor fase. U.Almeirim mais perto da linha de água. Paço dos Negros com 4 expulsões agarra empate. Benfica voltou às derrotas

O Fazendense foi derrotado esta tarde em Torres Novas por 2-1 depois de ter estado a vencer ao intervalo com golo de Rodrigo Neves. A recuperação da equipa de Zé Miguel estava a ser notória, mas com este resultado voltou a ver fugir as duas equipas da frente, Rio Maior e U.Tomar que venceram os seus opositores.

A próxima jornada traz um Rio Maior em casa com o U.Tomar e o Fazendense pode aproveitar de novo para se aproximar caso vença em casa o Salvaterrense.

Já o U.Almeirim continua mais perto de cair abaixo da “linha de água”. Tem agora apenas 1 ponto de avanço para o Ferreira do Zêzere. Hoje os almeirinenses foram derrotados em Mação por 3-0.



Na segunda divisão distrital, o Paço dos Negros empatou sem golos na deslocação a Santarém, no confronto com a equipa B local. A equipa pacense viu ainda 4 cartões vermelhos, 3 durante o jogo e um já depois de ter terminado. Já o Benfica do Ribatejo recebeu o “vizinho” Águias de Alpiarça e foi derrotado por 2-0. As duas equipas do concelho ocupam os dois ultimos lugares da tabela.