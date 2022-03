CRIAL inaugura sala sensorial inovadora 

O CRIAL, com o apoio do Clube Rotário de Almeirim, abriu uma sala sensorial para ajudar a estimular a autonomia e o movimento dos utentes. Esta sala vai permitir realizar uma série de atividades para ajudar a fortalecer o equilíbrio, a força e o movimento do corpo

Numa breve conversa com o jornal O Almeirinense, Solange Lopes falou sobre a nova sala sensorial do CRIAL- Centro de Recuperação Infantil de Almeirim. Esta sala vai permitir realizar uma série de atividades para estimular o movimento e a resposta sensorial dos utentes.

Esta sala é inovadora e uma das únicas do País

Em que consiste esta sala?

Esta sala é uma sala de integração sensorial , que é uma área muito específica da terapia ocupacional, e assim, de uma forma muito breve, a integração sensorial é um processo neurológico, que faz com que nós usemos o nosso corpo de uma maneira eficiente com o meio. Saibamos que estamos a fazer isto , estou a fazer aquilo, estou a dar saltos, estou a olhar para trás, estou a contornar um obstáculo, etc. E na base do nosso desenvolvimento estão os sistemas sensoriais, muitas vezes uma disfunção de um sistema sensorial pode ter impacto na nossa vida, na nossa autonomia, e estes materiais permitem isso: Permitem trabalhar os sistemas sensoriais de modo regulado, organizado, e dar uma resposta adaptativa.

E que atividades são realizadas nesta sala?

Nós estamos a fazer imensas coisas: desde a piscina de bolas, que serve para trabalhar o sistema sensorial tátil, por exemplo, usamos também um baloiço, temos muitos materiais táteis, e com estes materiais que conseguimos trabalhar os sistemas sensoriais, nomeadamente com aqueles que não estamos familiarizados, que é o caso do equilíbrio, a força, o movimento do nosso corpo.

E como surgiu a necessidade de criar esta sala?

Face à nossa população na instituição, é um equipamento excelente para trabalhar. Embora se use mais com crianças, as salas que existem no país, maioritariamente, são com crianças, a intervenção com adultos também tem benefícios. Esta sala acaba por ser uma coisa inovadora, porque não há muitas, a intervenção com os adultos não se faz muito. E surgiu esta oportunidade, com o apoio dos rotários.