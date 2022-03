Já é conhecida a lista de 20 jogadoras que vão representar Portugal na Ronda de Elite de qualificação para o europeu de Sub-19 e há uma atleta do nosso concelho. Margarida Caniço, atleta do Sporting está entre as convocadas.

As comandadas de José Paisana reúnem-se no próximo dia 30 e vão estar em estágio até 12 de abril, dia do último jogo, contra a Roménia.

Além da Roménia, Portugal vai defrontar os Países Baixos e a Espanha, com os jogos a realizarem-se em Braga e no Fão.