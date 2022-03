O ALMEIRINENSE divulga conteúdos em ucraniano

O Jornal O ALMEIRINENSE vai começar a disponibilizar alguns conteúdos em ucraniano para aumentar o conhecimento sobre a realidade do concelho à população recém chegada.



“Reconhecemos que é importante que as pessoas que estão a chegar ao nosso concelho aprendam rapidamente a falar português, mas ter alguns conteúdos em ucraniano vai ajudar, nesta primeira fase, a que tenham conhecimento também de algumas notícias/conteúdos de Almeirim e a encurtar distâncias”, explica Pedro Sousa e Silva.

O administrador do Jornal sublinha que a ideia é dar notícias sobre o concelho e não sobre a guerra ou os conflitos que se vivem no seu país de origem.

As primeiras notícias em ucraniano serão divulgadas no dia 1 abril.