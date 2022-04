Teleférico liga Santarém à Tapada

Pedro Ribeiro e Ricardo Gonçalves já fecharam o acordo que vai permitir colocar um teleférico entre as Portas do Sol e a Tapada.



O investimento ronda os três milhões de euros, mas terá financiamento de 85% pelo que as duas autarquias vão suportar os restantes 15 restantes em partes iguais.



Pedro Ribeiro e Ricardo Gonçalves até já reuniram como os Ministros que tutelam esta área. O ALMEIRINENSE sabe que a reunião que fechou o acordo realizou-se, em Lisboa, após o Conselho de Ministros desta quinta-feira.



Este equipamento é visto como um pólo de atração turística. Além do teleférico vão existir trotinetes e bicicletas eléctricas que farão o transporte dos turistas aos locais onde ficam os parques de estacionamento. Em Santarém, nas Portas do Sol e em Almeirim, na Tapada.



As obras devem arrancar no terceiro semestre e podem estar concluídas a meio de 2023.



A ideia é que o bilhete tenha um preço único de 2 euros, mas nos primeiros seis meses será gratuito.