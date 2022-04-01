Альмейрім вітає молодих українців 27 березня відбулася відкрита репетиція гурту Five Vox, щоб привітати молодих українців. Жоао Нуньєш, представник гурту, сказав, що ця репетиція була розроблена, щоб допомогти з інтеграцією українських біженців у муніципалітеті Алмейрім: «Нас запросили саме для того, щоб дати невелику вітальну сесію цим людям, які з великими труднощами приїжджають до Португалії в умовах, в яких усі ми дивилися новини. По суті, те, що ми робимо тут сьогодні, — це спроба трохи скрасити дні цих людей, вітаючи їх».

Після репетиції було проведено ряд заходів, орієнтованих на дітей. Ця ініціатива була організована «Movimento de Palco» за підтримки MOV Almeirim, муніципалітету Алмейріма та Pro Abraçar, яка приймає ці сім’ї.