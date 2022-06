Márcio Sampaio acompanha Jorge Jesus na aventura turca

O almeirinense Márcio Sampaio vai integrar a equipa técnica do treinador Jorge Jesus no Fenerbahçe, clube pelo qual assinou um contrato de uma temporada com um salário de 7 milhões de euros/época.

O preparador físico volta assim ao activo depois de ter deixado o SL Benfica, aquando da rescisão de Jorge Jesus na passada temporada. Márcio é adjunto do treinador português há vários anos com quem já esteve no Sporting CP, Flamengo, Al-Hilal, entre outros.

Recorde-se que, Márcio Sampaio recebeu recentemente a Medalha de Mérito Desportivo Grau Ouro, atribuída pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Almeirim, pelas conquistas ao serviço do Flamengo em 2019, de onde se destaca a conquista da Taça Libertadores.