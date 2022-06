AD Fazendense quer conquistar 5ª Taça do Ribatejo e apela à presença dos adeptos em Santarém

A Associação Desportiva Fazendense e Sport Abrantes e Benfica disputam a final da Taça do Ribatejo, o próximo domingo, 5 de junho, pelas 11h00, no Campo Chã das Padeiras, em Santarém. Se vencer, o Fazendense torna-se o único clube do distrito com cinco destes troféus conquistados.

O Fazendense lançou um apelo aos adeptos. Para além do objectivo desportivo da conquista da Quinta Taça do Ribatejo do palmarés amarelo e preto, a AD Fazendense quer continuar a fazer história no futebol ribatejano e faz um apelo aos seus sócios e adeptos para apoiarem os “Charnecos” e marcarem presença no jogo do próximo domingo.

Os bilhetes para a final da Taça do Ribatejo custam 5 euros e podem ser adquiridos atempadamente na sede do clube. Ingresso no jogo gratuito: Têm ingresso no jogo (bancada norte – descoberta), após levantamento do convite no dia do jogo: • Jovens até aos 14 anos de idade • Jogadores escalões jovens (Iniciados, Juvenis e Juniores) portadores do cartão de jogador válido param a presente época.