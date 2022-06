Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil prestes a abrir

Nos últimos meses registaram-se avanços significativos nas obras do novo Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil. As obras estão quase finalizadas e representam um investimento na ordem dos 2,4 milhões de euros.

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro referiu, nas redes sociais, que Almeirim é, neste momento, “um polo de referência de concentração de meios da ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil).”

Segundo o presidente, a ideia para este projeto remonta a 2006: “Tudo isto começou com uma ideia em 2006, uma ideia que se foi materializando no papel em 2008, depois em 2009 com a vinda do CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro do Distrito de Santarém para instalações provisórias. Em 2014 iniciámos a construção da Base da então FEB – Força Especial de Bombeiros, a que se seguiu a Unidade de Reserva Logística, o novo CDOS, já em instalações próprias, inaugurado em dezembro de 2019”.

De acordo com a Câmara esta unidade vai ser “fundamental” para as operações da proteção civil, e vai incorporar diversos serviços de apoio logístico e administrativo. O antigo ministro da Administração Interna, Eduardo cabrita, disse, em Fevereiro de 2021, que “a instalação da força especial da Proteção Civil em Almeirim vai reforçar o sentido operacional e posicionamento estratégico a partir do qual será dada resposta a nível nacional”.

A obra vai agora entrar na 5º fase, que irá consistir na construção das instalações para a CCS – Companhia de Comando e Serviços, uma obra a ser financiada pelo PRR.

Segundo Pedro Ribeiro, este projeto é o resultado de ” 14 anos de sonhos e de ideias, umas que se concretizam outras que ficaram pelo caminho. Mas nunca deixámos de acreditar e isso fez toda a diferença.”