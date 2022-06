Gustavo do Canto termina em 45º no Campeonato do Mundo de Triatlo

Gustavo do Canto conseguiu alcançar o 45º lugar no Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou hoje, em Montreal, no Canadá.

O atleta almeirinense competiu na final do Campeonato do Mundo de Juniores e fez parte do lote de 10 atletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) que participaram na competição.

O clube de torrejano está perto de alcançar um total de 50 internacionalizações num só ano, o que será mais um marco histórico para o CNTN, depois de terem alcançado, em 2021, as 120 internacionalizações.

Portugal contou com sete atletas nos mundiais de Montreal. João Nuno Batista, Gustavo do Canto e Matilde Santos foram os primeiros a entrar em prova, na manhã de sexta-feira, para disputarem o mundial júnior. Da parte da tarde, foi a vez de Ricardo Batista, João Silva, Melanie Santos e Maria Tomé competirem nas vagas de apuramento da etapa de Montreal do Campeonato do Mundo, na distância super sprint (300 metros de natação, 7 km de ciclismo e 2 km de corrida).

Para sábado estão agendadas as finais da etapa do mundial individual (em sistema de eliminatória), e no domingo será disputado o Campeonato do Mundo de Estafetas, onde Portugal vai alinhar com Ricardo Batista, Melanie Santos, João Silva e Maria Tomé – a mesma equipa que garantiu o oitavo lugar da classificação em Leeds.