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Cultura

Foros de Benfica recebe o 8.º Encontro Motard com espetáculo de “Arrepiado”

Por: Inês Ribeiro 29 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Os motores vão voltar a fazer-se ouvir em Foros de Benfica, nos dias 29 e 30 de maio, com a realização do 8.º Encontro Motard promovido pelo Grupo Motard “Mais Uma”. O evento promete reunir centenas de motociclistas e amantes das duas rodas num fim de semana marcado pela animação, convívio e música ao vivo.

Com entrada livre, a iniciativa arranca esta sexta-feira, dia 29 de maio, às 17h00, com a receção e inscrição dos participantes, seguindo-se o jantar-convívio às 20h00. A noite continua com um dos pontos altos do programa, o espetáculo de freestyle motard com “Arrepiado”, agendado para as 22h00.

Conhecido pelas suas manobras radicais e exibições de grande impacto visual, “Arrepiado” será a principal atração da noite de sexta-feira, prometendo adrenalina e emoção ao público presente.

A animação continua pelas 23h00 com atuação da banda “Eu, Ele e o Outro”, garantindo música rock e ambiente festivo pela noite dentro.

No sábado, dia 30 de maio, o programa prossegue logo pela manhã com um passeio de motorizadas, seguido de almoço-convívio. Durante a tarde realiza-se a 8.ª Bênção dos Coletes, apontada pela organização como uma cerimónia “única a nível nacional”, além de um passeio pela freguesia.

O encerramento do evento ficará a cargo da banda Backyard Radio, que sobe ao palco às 22h30, depois do jantar e da entrega de lembranças aos participantes.

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