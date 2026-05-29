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Sociedade

Incêndio ameaça habitações em Paço dos Negros

Por: Daniel Cepa 29 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um incêndio que deflagrou entre habitações e um terreno agrícola causou preocupação na tarde desta sexta-feira, dia 29 de março, na Rua Moinho de Vento, em Paço dos Negros.

Segundo apurou O Almeirinense, o fogo teve origem numa zona de eucaliptal e pinhal, tendo consumido entre 200 e 500 metros quadrados de área. O incêndio gerou preocupação entre a população por se localizar junto de habitações, mas a rápida intervenção dos meios de socorro evitou que as chamas atingissem maiores proporções.

Nas operações de socorro estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas e um meio aéreo. Inicialmente foram mobilizados meios de várias corporações da região, que acabaram por ser desmobilizados.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

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