CIM da Lezíria do Tejo preocupada com falta de médicos no Hospital de Santarém

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), liderada por Pedro Ribeiro, alertou hoje para a atual situação da falta de médicos de diversas especialidades no Hospital Distrital de Santarém, nomeadamente nas áreas de Ortopedia, Obstetrícia, Traumatologia e Anestesiologia.

“Preocupa-nos sobremaneira a forma como esta situação afeta as nossas populações, pelo que já foi solicitada uma reunião com caráter de urgência à ministra da Saúde”, afirmou a CIMLT, em comunicado.

A preocupação sobre a escassez de médicos no Hospital Distrital de Santarém foi manifestada pelo Conselho Intermunicipal da CIMLT, no âmbito de uma reunião realizada na quinta-feira, dia em que foram registados constrangimentos na Urgência de Ortopedia nesse estabelecimento hospitalar.

De acordo com a CIMLT, esta preocupação “é acrescida” devido às limitações verificadas nas últimas semanas no bloco de partos e na cirurgia traumatológica, “por falta de anestesistas”, o que obrigou ao reencaminhamento de doentes urgentes para outros hospitais da região.

“Acresce a isto o atual estado da prestação dos cuidados de saúde primários na região, com a falta de médicos de família para muitos dos nossos cidadãos”, indicou a Comunidade Intermunicipal.

Na quinta-feira, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) confirmou constrangimentos na Urgência de Ortopedia, indicando que os mesmos se iriam manter até às 08:00 de hoje.

Em resposta à Lusa, na sequência da informação de que dois trabalhadores feridos numa queda num depósito de água em Glória do Ribatejo (Salvaterra de Magos) foram transferidos para Abrantes e Vila Franca de Xira, o HDS afirmou que, “na sequência desses constrangimentos, foi solicitado ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) o encaminhamento das situações urgentes e emergentes” para outras unidades.

“Este mecanismo, baseado no funcionamento em rede do SNS, é utilizado quando há necessidade de adaptar a capacidade de resposta do Serviço de Urgência Geral, de modo a assegurar os melhores cuidados de saúde aos seus utentes”, acrescentou.

Quando à Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do HDS, este afirma que “esteve ativa, não se registando constrangimentos”.

A CIMLT é composta por 11 municípios da área geográfica corresponde à NUT III [Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos] da Lezíria do Tejo, com 4.275 quilómetros quadrados, nomeadamente Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, onde residem 247.453 habitantes (de acordo com os Censos 2011).

C/Lusa