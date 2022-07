Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros não provocou feridos mas está a causar o condicionamento do trânsito na tarde desta sexta-feira, 1 de julho, no cruzamento da Rua Padre António Vieira, com a Rua da Adega e Rua do Matadouro, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu cerca das 14h00, não provocou ferimentos nos ocupantes de ambas as viaturas, mas causou danos materiais significativos.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.