Associação de Futebol de Santarém anuncia datas das competições distritais

O calendário das competições desportivas da Associação de Futebol de Santarém (AFS) para a época 2022/2023, já foram divulgadas pelo organismo, na passada quinta-feira, 7 de julho, através de comunicado.

Segundo a AFS, o campeonato distrital da primeira divisão distrital de Santarém, onde no concelho de Almeirim somente participa a AD Fazendense, terá início no dia 18 de setembro e termina no dia 21 de maio de 2023, com a 30ª jornada.

Já o campeonato distrital da segunda divisão distrital inicia a 5 de outubro e termina a 8 de junho. Esta competição conta com três equipas do concelho, União de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Paço dos Negros, terá apuramento do campeão que decidirá a subida dos clubes à primeira divisão.

A competição rainha, a final Taça do Ribatejo realiza-se a 28 de maio e a Supertaça a 3 de junho.