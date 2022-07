Nuno Proa deixa Benfica e assina pelo mesmo clube de Carvalhal

Nuno Proa, natural do concelho de Almeirim, está de saída do Benfica para voltar a emigrar. O técnico vai treinar os sub-16 e coordenar a Academia do Al Wahda. A equipa senior do clube dos Emirados Árabes Unidos é dirigida por Carlos Carvalhal.

“Obrigado Sport Lisboa e Benfica por estas nove épocas maravilhosas! Foi e será sempre um privilégio ter feito parte da tua história. Os valores, aprendizagens e amizades ficarão para sempre gravados na minha memória”, destacou o técnico nas redes sociais.



Nuno Prova já esteve quatro anos no Catar.