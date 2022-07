Chamusca inaugura o Nature Hoop, o renovado campo de basket no Parque Municipal

A Câmara Municipal da Chamusca inaugura hoje, dia 29 de julho, pelas 19h00, o Nature Hoop, o renovado campo de Basket situado no parque municipal, que foi invadido pelo processo criativo de arte urbana, do street artist Vasco Costa, através uma tela perfeita repleta de movimento, cores fortes, alegres e apelativas.

A cerimónia, que marca a primeira de várias intervenções de requalificação, que a autarquia pretende fazer no Parque Municipal da Chamusca, vai contar com a presença da Hoopers, empresa responsável pela obra e de Vasco Costa.

Do programa de inauguração faz parte a receção aos participantes do Campus Internacional de Basket (19h30), o agraciamento à atleta chamusquense Maria Cegonho (internacional sub20 do campeonato da Europa) (19h45), o sunset com o DJ JBK (20h00) e o concurso Two Ball, demonstração de afundanços e jogo das Velhas Glórias Vale da Fox (21H00).

A festa continua no sábado, dia 30 de julho, a partir das 19h00, com a realização do 3×3 Torneio Mais Lezíria – CIMLT, com o sunset com o DJ Pedro Galinha (20h00), seguindo-se a entrega de prémios (22h00).

Irreverente, criativo, colorido e com muita personalidade a revitalização do campo de basket pretende trazer mais vida ao parque e unir ainda mais os apaixonados pelo basquetebol, assim como devolver à comunidade um espaço mais aprazível para as famílias que o visitam.

Refira-se que a obra é da empresa Hoopers, mas a assinatura é do street artist Vasco Costa, que se inspirou na vila chamusquense e em vários elementos e cores presentes no próprio parque.

Para se conseguir perceber tudo que está descrito nesta nota, o melhor é mesmo vir até à Chamusca e verificar com os próprios olhos a obra arrojada inserida no Parque Municipal, em pleno coração da Chamusca.