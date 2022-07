Encontro Nacional de Ciclismo corta trânsito em várias artérias da cidade

O Encontro Nacional de ciclismo, que vai se realizar este fim-de-semana, 30 e 31 de julho, vai provocar o corte de algumas artérias da cidade de Almeirim.

O evento vai fechar a Avenida D. João I, a Avenida da Liberdade e a Avenida Sousa Gomes ao trânsito. Para colmatar eventuais constrangimentos, a organização criou várias ruas de atravessamento: Rua Infante D. Henrique para o sentido centro da cidade – Centro Paroquial e a Rua da Esperança para o sentido Centro Paroquial – centro da cidade.

No Sábado, o trânsito vai ficar cortado entre as 14h e as 19h ao passo que no domingo, as ruas acima mencionadas estar fechadas entre as 08h e as 13h.

Ao longo de todo o fim-de-semana são esperados mais de mil atletas, acompanhados pelos responsáveis das respetivas escolas e familiares de todo o País, para aquela que é considerada a maior festa do ciclismo de formação nacional.A iniciativa está integrada no Encontra Nacional de Escolas de Ciclismo e faz parte do projeto “A bicicleta vai ao jardim de infância”.