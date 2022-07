Ribatejo apresenta-se como destino turístico de excelência

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a dinamizar até 31 de julho, a 3.ª edição da Mostra do Turismo do Ribatejo, certame online que tem como objetivo apresentar a região como destino turístico de excelência, atraindo visitantes e dinamizando a economia regional. O certame conta já com 5795 visitas.

Online desde o dia 1 de julho, a Mostra do Turismo do Ribatejo tem em exposição 40 empresas e 271 produtos e serviços, entre hotéis, alojamento local, restaurantes, empresas de animação outdoor, entre outros, que os visitantes podem consultar e reservar através do portal Compro no Ribatejo. Na feira, cada uma das empresas participantes dispõe de uma montra virtual própria onde se apresenta e onde pode dar a conhecer os seus produtos e / ou serviços.

O certame visa dar a conhecer o Ribatejo como destino turístico de excelência, trazendo visitantes e aumento do volume de negócios a esta região do país, que tanto tem para oferecer em termos de natureza, património e gastronomia.

A feira insere-se na estratégia de apoio à digitalização das empresas levada a cabo pela NERSANT e que foi concretizada pela associação – entre outras atividades – na criação de um portal de negócios onde realiza diversas feiras online com a participação gratuita para as suas associadas. A participação na Mostra do Turismo do Ribatejo voltou a ser gratuita não só para sócios da NERSANT, mas também para empresas aderentes ao projeto da associação Viver o Tejo.

A Mostra do Turismo do Ribatejo pode ser visitada livremente – sem qualquer necessidade de registo – em https://compronoribatejo.pt/feira/3-mostra-do-turismo-do-ribatejo. O certame registou, até ao momento, 5795 visitas.