Alpiagra inaugurada sobre o mote “Sinta o Ribatejo”

A ALPIAGRA – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça foi inaugurada no passado sábado, dia 20 e realiza-se até ao próximo dia 28 de agosto, com uma nova data, novo formato e com espaços de exposição renovados. O mote da 40ª edição é “Sinta o Ribatejo” e pretende destacar a inovação e potenciar as oportunidades de negócio.

Este ano a feira tem nove dias com temáticas de tradição, turismo, vindima, gastronomia, campino, doçaria, produtor, festa brava e fandango.

A ALPIAGRA 22 conta com o pavilhão empresarial, pavilhão agrícola, praceta das tasquinhas, doçaria e espaço da reserva natural do Cavalo Sorraia, focadas na diversidade de atividades, empresariais, animação, cultura e de lazer. A ALPIAGRA 22 conta ainda com o “Espaço Jovem FEEL/RESPÚBLICA” com DJ´S, animação e festas temáticas, bem como áreas lúdicas dedicadas exclusivamente aos mais pequenos.

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, marcou presença na inauguração e destacou a importância da agricultura e dos agricultores num ano particularmente difícil marcado pela seca e pelo aumento de preços.

A programação cultural apresenta um forte cartaz musical divido em dois palcos, palco ALPIAGRA e palco das tasquinhas, promovendo também a participação das coletividades e associações, dando expressão às dinâmicas culturais locais.