Marta Carvalho brilha na Volta

Marta Carvalho (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais) venceu ao sprint em Benavente, batendo Mariana Líbano (Velo Performance/JS Campinense), que terminou na segunda posição, mantendo a camisola amarela. Rita Tanganho (Maiatos/5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ) fechou o top três.

A etapa de ontem da 1.ª Volta a Portugal Feminina Sub-19 ligou Samora Correia a Benavente, num percurso de 56,4 quilómetros. O pelotão manteve-se compacto durante quase toda a corrida, sempre sob o olhar atento da líder da classificação geral, Mariana Líbano (Velo Performance/JS Campinense), e da melhor cadete à geral, Daniela Simão (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais).

Quando faltavam oito quilómetros para o final, surgiu um ataque por parte de Mariana Líbano, Daniela Simão e Marta Carvalho (Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais). O trio ainda ganhou alguns segundos de vantagem, mas acabariam por ser alcançadas a quatro quilómetros da meta.

A vitória seria discutida ao sprint, entre Mariana Líbano e Marta Carvalho, que se destacaram em relação ao pelotão nos metros finais. Marta Carvalho foi a vencedora, conseguindo superiorizar-se a Mariana Líbano, que fechou na segunda posição. O terceiro lugar ficou para a cadete Rita Tanganho (Maiatos/5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ).

Marta Carvalho falou sobre a vitória conquistada no dia de ontem. “Durante a corrida houve alguns arranques nas metas volantes, mas tentei colocar-me sempre bem para poder responder caso fosse necessário. No final, foi dar o máximo no sprint. Dedico a vitória à minha equipa e à minha família que veio apoiar-me aqui. Estou muito feliz por ter ganho”.

Com este resultado, Mariana Líbano segue líder da geral, da montanha e dos pontos. Na classificação geral, lidera com 32 segundos sobre Daniela Simão e 35 segundos sobre Marta Carvalho, terceira à geral. Daniela Simão enverga a camisola branca, de melhor cadete.

Mariana Líbano leva agora três camisolas, que tentou ao máximo defender no dia de hoje. “A equipa queria vencer o máximo de camisolas possível. Conseguimos a verde, a azul e manter a amarela. Este era um dos objetivos da equipa, independentemente de que corredora conseguiria as camisolas. Consegui ficar eu e estou muito feliz por isso. Via esta chegada como uma oportunidade de manter a amarela e, possivelmente, ganhar algum tempo, assim como defender a camisola dos pontos.”

A última etapa da prova vai sair de A-dos-Francos, terra natal de João Almeida, em direção às Caldas da Rainha, num percurso de 55,6 quilómetros.