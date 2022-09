“Esta edição será de enorme importância para o futuro e continuidade do Festival”

Depois da pausa causada pela pandemia, o FIFCA realiza-se de 21 a 25 abril de 2023. Este é um evento Cultural de manifestações Artísticas, realizado pela Associação FIFCA, apoiado na concepção por um número grandioso de voluntários e amigos que compõem o Secretariado do FIFCA. foi no outono de 2007, que tiveram a coragem necessária para avançar com a organização de um evento de grande dimensão cultural e artístico para o Concelho.

Em 2023 o FIFCA vai regressar. É como começar do zero?

Sim, já temos a data! De 21 a 25 abril de 2023 , vamos voltar a ter “ O Mundo aqui tão perto”, será realmente começar quase do Zero, pois a última edição a 6ª ,já se realizou em 2018, foi realmente há uma eternidade. Mas os vários contatos, entretanto recebidos, a desafiar-nos, dá para sentir mos que existe uma grande expetativa e vontade, por parte de muitos dos nossos colaboradores e parceiros, em colocar de pé a 7ª edição do FIFCA

Chegaram a pensar realizar já em 2022?

Ainda foi equacionado esse cenário, realizámos algumas diligências para verificar a possibilidade, mas as circunstâncias e o que estávamos a vivenciar em relação à pandemia e a incerteza global na restrição de viagens e testagem, cedo nos indicaram que o mais sensato seria aguardar por uma nova normalidade, com a infeção SARS-CoV-2 | Covid-19.

Como foram vividos estes anos sem festival?

Os anos sem Festival, foram de uma grande aprendizagem para todos nós, para esta sociedade em constante aceleração, que de um dia para o outro teve que travar e mudar todos os seus hábitos. Ensinou-nos que não podemos dar tudo como garantido. O mundo e toda a sociedade global, teve que reaprender a viver isolados, foram momentos muito complexos para todos. A nível cultural, foi um dos setores onde foram mais visíveis a fragilidade e a falta de apoios com que se trabalha na cultura, de artistas a produtores de eventos, técnicos…Foi um caos, onde os apoios demoraram a chegar.

A Associação FIFCA, passado o impacto inicial e a evolução da pandemia, adaptou-se e participou em formato virtual, em alguns Festivais on-line, que se realizaram em diversos Países, tendo retomado a participação física em 2021, com 3 dançarinos que representaram Portugal e o Grupo De Danças Folclóricas de Portugal FIFCA em 2 Festivais de parelha (pares) que decorrer na Bulgária de 18 a 25 de Julho 2021.

Pela primeira vez a participar neste tipo de formato (Festivais de apenas 1 par), devido à pandemia covid19, após a realização dos festivais internacionais em formato 5D , virtual, com vídeos gravados, retornámos assim aos grandes Festivais de Folclore Internacionais de Cultura e arte, em formato presencial.

Quais os prejuízos?

A Associação FIFCA, estava a organizar a 7ª Edição do FIFCA para Abril de 2020 e teve que cancelar a menos de 2 meses do evento. Já tínhamos todas as comitivas confirmadas e com voos marcados o que foi muito complexo para as comitivas. A nível interno ficámos comprometidos com alguns dos nossos prestadores de serviços, para quando fossem retomados os eventos a nível nacional, que seriam retomados os trabalhos e contabilizadas as horas despendidas para a edição de 2020.

O festival de 2023 será nos mesmos moldes?

A 7ª edição do FIFCA, será de enorme importância para o futuro e continuidade do Festival, desde logo passará a ser um evento anual nas próximas 3 edições, onde o Festival FIFCA será avaliado em todos os setores do caderno de encargos para obter a certificação CIOFF®

Por isso, esta organização terá algumas alterações pontuais na sua organização inicial, pretendendo-se um evento mais enxuto, menos longo com rigoroso cumprimento de horários e programa, bem como nas condições de alojamento, transporte, alimentação e em especial nos locais e condições de atuação das comitivas internacionais. Será uma coorganização entre a Associação FIFCA e o Município de Almeirim

Já tem grupos confirmados?

Neste momento já estamos em contactos com várias comitivas, algumas das quais já estavam confirmadas para a edição de 2020, que fazem questão de participar em 2023.

A certificação vai mudar o quê?

A certificação internacional do Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais (CIOFF®), com reconhecimento da UNESCO, será uma certificação que vai elevar a qualidade e o patamar do festival em toda a sua estrutura, cujo compromisso foi assumido pelo Município de Almeirim e o CIOFF® Portugal, no sentido de apoiar a certificação do FIFCA como projeto cultural de interesse municipal, que permitirá incluir o festival numa rede internacional de festivais de folclore, projetando ainda mais o evento as sinergias e intercâmbios culturais, comerciais entre outros.

O município será um dos principais promotores assegurando a integral apoio ao cumprimento de um exigente caderno de encargos, que durante as próximas 3 edições anuais do FIFCA, será avaliado pela Comissão Técnica do CIOFF®.

Será assim o início de um novo desafio que constitui uma mais-valia para a cultura, para o turismo e para mais uma certificação internacional do município de Almeirim desta feita na área cultural”,

Que apoios já garantiram para o novo festival?

Neste momento entre a Associação FIFCA e o Sr. Presidente da CMA, já foram realizadas algumas diligências, numa primeira reunião de trabalho onde foram traçadas as linhas gerais das próximas edições do FIFCA. Continuaremos agora ponto a ponto em total sintonia a preparar este desafiante objetivo.