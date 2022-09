Almeirim comemora Dia Europeu sem carros com várias atividades

O Dia Europeu sem carros, que se comemora no próximo dia 22 de setembro, vai ter, em Almeirim, um programa dedicado à mobilidade sustentável.

Para este dia, estão previstas várias iniciativas que pretendem, por um lado, promover a reflexão e discussão sobre esta temática e, por outro, incutir na população almeirinense comportamentos mais sustentáveis. Para o efeito, a rua António Sérgio estará encerrada, entre as 8h e as 19h, ao transito automóvel, para a realização de diversas atividades.

Para este dia está previsto a realização de uma caminhada, promovida pela Rotary Club de Almeirim; uma campanha de venda de bicicletas, desenvolvida pela Câmara Municipal de Almeirim e ainda a realização da exposição “Bike Art”, concebida pela CAF. De forma a promover uma mobilidade mais amiga do ambiente, a Câmara convida todos os almeirinenses a utilizar meios de transporte alternativos na deslocação para o trabalho.

Estas atividades também fazem parte da Semana Europeia da Mobilidade 2022, que se realiza entre 16 e 22 de setembro, com o tema central “melhores ligações”. Esta iniciativa constitui uma oportunidade para testar novas formas de mobilidade, fazer o balanço dos desafios atuais da mobilidade e consciencializar para a necessidade da implementação de uma mobilidade mais sustentável, assente sobretudo na mudança de comportamentos e de atitudes face à mobilidade ativa.

No âmbito desta iniciativa, a Câmara de Almeirim criou a campanha “Almeirim On Bike”, que apoiava até 150 euros a compra de uma bicicleta com o objetivo de fomentar, por um lado, o uso da bicicleta enquanto meio de transporte, e por outro, a mobilidade sustentável. Este programa representou um investimento de 25 mil euros e é mais um incentivo à transição energética, cada vez mais importante do ponto de vista ambiental e económico.