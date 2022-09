DECO promove workshops para aumentar a segurança de crianças e jovens na estrada

A DECO PROTESTE, organização de defesa do consumidor, vai promover, nos próximos dias 21, 22 e 23 de setembro, sete workshops sobre mobilidade júnior com o objetivo de aumentar a segurança das crianças e jovens nas estradas. A iniciativa terá como ponto de partida a divulgação da Carta de Mobilidade Júnior, criada pela própria organização.

Inserido na Estratégia de Mobilidade, a DECO PROTESTE será parceira da Semana da Mobilidade 2022 das Câmara Municipais de Torres Novas, Faro e Olhão. Estas parcerias juntam professores, educadores e crianças para falar sobre a importância da segurança rodoviária nas faixas etárias mais novas.

Este curso da DECO PROTESTE, que se encontra disponível no seu portal da mobilidade, foi concebido sobretudo em resposta ao crescente numero de crianças a utilizar meios de mobilidade, e ao número de acidentes com velocípedes que se regista no nosso País e que têm impacto em crianças e jovens. O objetivo passa por ensinar aos mais novos quais as regras a cumprir quando dividem as ruas com os adultos, seja a pé, de skate, de trotinete ou de autocarro.

Ana Guerreiro, porta-voz da DECO PROTESTE salienta que estes workshops são também direcionados para os pais: “Este deve ser um trabalho conjunto com os pais por isso estes workshops são apenas o pontapé de partida, pois pretende-se que concluam o curso online em casa com os seus educadores”

Os conteúdos disponíveis têm em consideração as três fases distintas da juventude, com temas específicos para cada faixa etária. Os mais pequenos, com idades compreendidas entre os três e os cinco anos, terão oportunidade de aprender sobre sinais básicos de trânsito, comportamento no carro ou autocarro, a segurança do peão e mobilidade autónoma. Por sua vez, as crianças entre os seis e os dez anos terão acesso aos mesmos conteúdos, acrescentando-se o uso de ciclovias e as regras de condução de bicicletas. Já os mais crescidos, com idades entre os onze os quinze anos, poderão aprender sobre condução segura, regras de condução de velocípedes e utilização autónoma de transportes coletivos.

Todos os alunos terão acesso a um diploma comprovativo e podem receber também fisicamente a Carta de Mobilidade Júnior, com o nível de aptidão correspondente.