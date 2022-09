União de Almeirim volta a perder e Footkart regressa às vitórias nos campeonatos nacionais

A equipa de Juvenis do União de Almeirim voltou a perder este fim-de-semana, em jogo a contar para 5º jornada do Campeonato Nacional de juvenis, desta vez com o Louletano, equipa oriunda da cidade algarvia de Loulé. A equipa almeirinense perdeu em casa por cinco bolas a uma, num jogo pautado pela superioridade da equipa visitante.

Gabriel Jesus inaugurou o marcador para a equipa algarvia, aos 15 minutos de jogo. Nos minutos finais da primeira parte, Lenine Chantre aumentou a vantagem para 2-0. Na segunda parte os visitantes não deram tréguas e marcaram mais três golos por intermédio de Miguel Martins, Simão Almeida e Henrique Paleja. Rui David marcou, aos 63 minutos, o único golo da equipa almeirinense.

Com este resultado, a equipa de juvenis do União de Almeirim continua a ocupar a última posição, com três derrotas, 16 golos sofridos, e apenas um golo marcado. Esta derrota acentua ainda mais a crise desportiva desta equipa, que nos últimos três jogos sofreu três goleadas (a primeira frente ao Sporting por 7-0 e a segunda frente à Casa Pia, por 4-0).

O FootKart, por sua vez, conseguiu a segunda vitória no campeonato ao vencer o Grupo Sportivo de Loures por duas bolas a uma. Os Golos da equipa Almeirinense foram apontados por Tomás Pinheiro e Daniel Noro aos 40 e 50 minutos, respetivamente. O golo da equipa visitante surgiu através de um grande penalidade, aos 45 minutos. Esta vitória coloca o Footkart na quinta posição na série D da 1ª divisão do Campeonato Nacional de Iniciados.