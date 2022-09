NERSANT promove empregabilidade através do Portal de negócios Compro no Ribatejo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, através do seu portal de negócios Compro no Ribatejo, encontra-se a promover a empregabilidade na região de Santarém através da melhoria da sua Bolsa de Emprego, que contempla agora, para além das ofertas de emprego das suas empresas associadas, uma nova área para candidatos.

A promoção do emprego no distrito de Santarém é uma das preocupações da NERSANT, com o objetivo de, por um lado, assegurar a produtividade e competitividade das empresas da região e, por outro, de garantir uma economia regional saudável e equilibrada.

Neste sentido, a NERSANT implementou no seu portal de negócios – Compro no Ribatejo – uma Bolsa de Emprego, onde tem vindo a divulgar as ofertas de emprego das suas empresas associadas e onde estão já em promoção anúncios em diversos setores de atividade.

Esta Bolsa de Emprego contempla agora uma área dedicada aos candidatos, pelo que os interessados em encontrar emprego na região de Santarém podem criar o seu perfil, disponibilizando-o às empresas do distrito. Os anúncios e candidatos podem ser consultados no portal Compro no Ribatejo, sem qualquer necessidade de registo, em https://compronoribatejo.pt/bolsa-emprego/.

As empresas associadas que pretendam divulgar as suas ofertas de emprego podem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. A divulgação das ofertas de emprego, bem como dos candidatos, é inteiramente gratuita.