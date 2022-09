Benfica do Ribatejo, Paço dos Negros e União de Almeirim arrancam temporada com a Taça do Ribatejo

A prova Rainha da Associação de Futebol de Santarém arranca no domingo, 25 de setembro, com a primeira fase em seniores a ser disputada por 21 clubes da segunda divisão distrital, divididos por seis séries, de onde serão apuradas as 10 melhores equipas.

O Fazendense, a equipa com mais troféus conquistados na prova, para já está isento enquantos as restantes equipas do concelho já conhecem os adversários.

Taça do Ribatejo Seniores – Fase de Grupos – Jogos a 25 de Setembro e 2 e 5 de Outubro

1ª jornada Série 1

Vasco da Gama – Atalaiense

Pernes – Alferrarede

1ª jornada Série 2

Glória – União de Almeirim

Paço dos Negros – Marinhais

1ª jornada Série 3

Vilarense – Moçarriense

AREPA – Tramagal

1ª jornada Série 4

Rebocho – Espinheirense

Folga: Goleganense

1ª jornada Série 5

Benfica do Ribatejo – Forense

Folga: Riachense

1ª jornada Série 6

Pego – Caxarias

Folga: Ortiga