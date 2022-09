Tenistas de Almeirim participam nos Campeonatos Nacionais individuais

Os tenistas Joana Caetano, José Miguel Rodrigues, André Martins e Francisco Garrido participaram nos Campeonatos Nacionais individuais de Sub16 e Sub18.

No Campeonato Nacional de Sub16, Joana Caetano cedeu na ronda inaugural frente a Patricia Gui, do Clube Ténis Caldas da Rainha e número 4 nacional, pelos parciais de 6/3 e 6/0.

Em pares, a tenista de Almeirim, ao lado de Francisca Santa Maria, do Lawn Tennis Club da Foz, atingiu os quartos-de-final. Depois de um bye na ronda inaugural, Joana Caetano e a tenista da Figueira da Foz venceram Joana e Leonor Silva, do CET Oeiras, por 6/2 e 6/1. Nos quartos-de-final, a dupla cedeu frente a Analu Freitas (CT Braga) e Carolina Mesquita (CT Paço Lumiar), por 6/0 e 6/2.

Em masculinos, André Martins cedeu na ronda inaugural da qualificação por 6/1 e 6/3 frente a Diogo Santos, do Racket Sports CL, enquanto Francisco Garrido cedeu na mesma fase do torneio, frente a João Lopes, da ET Jaime Caldeira, por 6/0 e 6/1.

No quadro principal, José Miguel Rodrigues perdeu na 1ª ronda frente a João Portugal (131 da Tennis Europe), por 6/0 e 6/1. João Portugal viria a sagrar-se vice-campeão nacional. Em pares, o tenista de Almeirim ao lado de Diogo Santos cederam na ronda inaugural, frente a Dinis Ramalhão (ET Maia) e Salvador Simões (ET Jaime Caldeira), por 6/2, 0/6 e 10-8 no Super Tie-Break.

Em pares mistos, os tenistas de Almeirim, José Miguel Rodrigues e Joana Caetano cederam frente a Francisca Santa Maria e Vicente Couto (CC Quinta da Moura), por 2/6, 6/4 e 10-7.

O Campeonato Nacional individual de Sub16 decorreu entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro nos court’s do Jamor.

Em Sub18, José Miguel Rodrigues cedeu na ronda de acesso ao quadro principal, frente a Guilherme Cruz, do Sport Clube do Porto, por 6/1 e 6/2, depois de ter derrotado Tomás Tenil, do Clube Ténis de Lagos, por 6/3 e 7/5.

Em pares, José Miguel Rodrigues jogou ao lado de Gustavo Moreira, do RacketSports Clube de Leiria, tendo cedido nos oitavos-de-final frente a Bernardo Figueiredo (CP Nações) e Tiago Neves (Ace Team), por 6/3 e 6/2. Em pares mistos, o tenista de Almeirim ao lado de Bárbara Brito, do Clube Ténis de Loulé, cederam frente a Ana Pinto e Gustavo Moreira, do RacketSports Clube de Leiria, por 3/6, 6/3 e 10-3.

O Campeonato Nacional individual de Sub18 disputou-se em Lousada entre os dias 21 e 28 de agosto.

(C/TénisAlmeirim)