Concurso dá dois mil euros para a melhor ideia de negócio

A NERSANT, juntamente com as associações empresariais do Alentejo – NERPOR, NERE e NERBE/AEBAL –, está a dinamizar o Business + 2.0, projeto cofinanciado pelo programa Alentejo2020 e FEDER que visa a promoção do espírito empresarial através da dinamização do empreendedorismo qualificado e criativo, com vista à concretização de novas empresas na região do Alentejo.

No âmbito deste projeto, está em marcha a segunda edição do concurso de ideias “BUSINESS IN Alentejo”, que tem como objetivo estimular o lançamento de startups inovadoras nesta região e incentivar o investimento empresarial com a utilização de tecnologia e conhecimento.

Com candidaturas abertas até 21 de outubro, serão premiadas as melhores ideias de negócio através de um prémio de 2 mil euros à melhor ideia e mil euros ao segundo classificado, bem como bolsas de 700 euros mensais durante 3 meses aos 10 melhores empreendedores, dois em cada região.

Está ainda prevista a realização de Oficinas de Criatividade para todos os selecionados, Bootcamps para os finalistas, e de um programa de capacitação personalizado a cada um dos candidatos vencedores, através de um apoio integrado de coaching e mentoria.

São destinatários do concurso todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, detentores de ideias de negócio e projetos de criação de empresas, com os seguintes requisitos: exequibilidade financeira; adequação ao mercado; caráter inovador; e credibilidade das referências académicas e profissionais dos seus promotores. As ideias a concurso devem prever a constituição de uma empresa localizada num município pertencente a uma das NUT III da região Alentejo, nomeadamente Alto Alentejo, Baixo Alentejo, Alentejo Central e Lezíria do Tejo.

A submissão de candidaturas ao concurso é realizada através do portal do projeto, em https://businessdoispontozero.pt/concurso/business-in-alentejo-edicao-2/. Para mais informações ou esclarecimentos, está disponível o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 503.

De referir que o concurso BUSINESS IN Alentejo é uma iniciativa conjunta das Associações Empresariais NERE, NERBE, NERPOR e NERSANT, no âmbito do projeto Business + 2.0, cofinanciado pelo programa Alentejo2020 e FEDER.