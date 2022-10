Ex-ministros discutem pensões, reformas e Segurança Social na reunião da RUTIS

O Cine Teatro de Almeirim recebeu, no dia 18 de outubro, a Reunião Magna das Universidades Seniores da RUTIS (Rede de Universidades Seniores). O evento contou com a presença de dezenas de dirigentes nacionais das Universidades Seniores e um programa repleto de atividades.

Entre as várias atividades realizadas ao longo do dia, os participantes tiveram a oportunidade de presenciar o debate “Envelhecer e Ser em Portugal”, que contou com a participação Pedro Mota Soares e António Vieira da Silva, ambos antigos ministros da Segurança Social.

Ao longo do evento, diversas entidades e personalidades foram distinguidas pelo trabalho desenvolvido em prol da RUTIS. O programa incluiu ainda a apresentação do livro “Universidades Seniores em Portugal”, da autoria de Luís Jacob, uma prova de vinhos regionais e a apresentação do plano de atividades para o ano 2022/2023.

Esta foi a primeira reunião realizada depois de dois anos de interrupção devido à Covid-19. A reunião foi marcada pelo sucesso, mais de 130 pessoas, de norte a sul do pais, decidiram comparecer a esta reunião e debater o estado atual da RUTIS.

Quem o diz é Luís Jacob, presidente da RUTIS, em entrevista ao Jornal O Almeirinense: “Debatemos vários assuntos, como por exemplo: o que são as universidades seniores, para onde vamos, o que queremos ser e acho que toda gente saiu satisfeita com esta tarde de trabalho”.

Entre os participantes, estiveram Pedro Mota Soares e António Vieira da Silva, ambos antigos ministros da Segurança Social. Os ex-ministros discutiram assuntos como o envelhecimento, as pensões, reformas e o futuro da Segurança Social.

Luís defende que a presença destas duas figuras vai permitir criar novas formas “de cooperação entre o estado e as universidades seniores”.

A RUTIS tem, atualmente, 370 universidades, 75000 alunos e 7500 professores voluntários. Estes números, segundo o responsável, demonstram a dimensão que a RUTIS possui na sociedade portuguesa e que os dois anos de confinamento aumentaram a procura por esta instituição.

“A RUTIS é um movimento muito importante pela sua dimensão. E nós, depois de dois anos de pandemia, estamos a ver agora um aumento na procura. Estamos a ver as universidades com mais alunos que antes. As pessoas sentiram falta deste tipo de resposta e convívio social”, conclui.