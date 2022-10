‘Constrangimentos’, por João Pedro Rabita

A aposta do executivo municipal no setor da educação tem sido uma prioridade. A requalificação da Escola Básica Febo Moniz, face à sua dimensão e número de alunos, obrigou os alunos do sétimo e oitavo ano a frequentarem a Escola Secundária Marquesa da Alorna, tal realocação tem apresentado alguns constrangimentos, quer no serviço de refeitório, bufete e portaria.

No entanto a gestão do equipamento desportivo municipal tem sido onde é mais notória o aumento do número de alunos. Local onde sete turmas chegam a partilhar o espaço, fazendo as contas por alto: sete turmas com mais ou menos vinte alunos, são cerca de cento e quarenta divididos por quatro balneários, colocando em risco a segurança dos pertences dos alunos e as condições básicas de higiene após a prática desportiva. Tal situação degrada a imagem da escola pública, reforçando a doutrina apresentada por alguns partidos – que não corresponde à realidade em tempos de funcionamento dito normal.

A Juventude Socialista sempre defendeu que a escola pública deve ter boas condições e ser favorável ao sucesso e motivação dos alunos. Desta forma, a JS Almeirim pede aos responsáveis pela gestão do equipamento uma atitude! É tempo de Agir! Com o problema da falta de salas de aulas, adotou-se a solução de instalação de equipamentos amovíveis, se o problema do equipamento desportivo é a falta de espaço de balneário, existem soluções semelhantes à adotada para a falta de salas de aula com a configuração e equipamento para balneário.

João Pedro Rabita – JS Almeirim