Ciclistas dos 20 kms de Almeirim sagram-se campeões regionais de XCO

André Fernandes e Vítor Graça sagraram-se campeões regionais de Cross-Country Olympic (XCO) nas categorias Master 30 e Master 60, respetivamente, no passado dia 23 de outubro, no XCO Portalegre, prova do campeonato regional da Associação de Ciclismo de Santarém.

André Fernandes terminou a prova em 1:16:31.000 e Vitor Graça terminou em 01:03:00.000. Para além dos dois campeões regionais, a secção de ciclismo dos 20 Kms de Almeirim conquistou ainda o vice-campeonato na categoria Master 50 pela mão de Paulo Cassaca, que terminou a prova em 1:13:49.000.

No fim de semana anterior, o ciclismo dos 20 kms de Almeirim participou na final da Taça de Portugal XCM 2022, conquistando dois pódios com Miguel Amancio no 3º lugar de Master 30 e Vitor Graça no 2º lugar em Master 60.

A época da Taça de Portugal de XCM foi positiva para a secção de ciclismo dos 20 kms de Almeirim que terminou com dois pódios, quatro atletas no top10, assim com a classificação por equipas no Top 10.