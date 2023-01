Padel pode crescer ainda mais

A 1 de maio de 2021 a edição online de O ALMEIRINENSE dava conta do aparecimento de um projeto inovador no concelho. A ideia ganhou dimensão e adeptos e no futuro podem ainda crescer mais revelam João Nuno Santos e César Ribeiro.

Em maio de 2021 dávamos conta da abertura do vosso espaço. Como tem corrido?

Não podia estar a correr melhor. Em 2021 abríamos com 2 campos indoor, com a perspetiva de, no futuro, podermos ter mais 1 ou 2 campos outdoor. Passados 2 meses estávamos a construir o campo outdoor e hoje contamos com 6 campos no total. Contamos com um staff bastante dedicado que todos os dias dá o seu melhor para que os nossos atletas se sintam em casa no nosso clube. Temos um grande compromisso com os nossos parceiros e patrocinadores que nos permitem continuar a crescer ao longo do tempo.

Tem valido a aposta?

Muito mesmo. Tem sido impressionante o crescimento do número de praticantes da modalidade no Concelho de Almeirim e é fantástico assistir à evolução dos praticantes que iniciaram a modalidade no Clube. É muito gratificante receber um feedback tão positivo dos nossos atletas, que nos fazem acreditar que o caminho é este e nos motivam a fazer mais e melhor.

Que potencial viram em Almeirim?

Percebemos que o Padel, no Distrito de Santarém estava finalmente a “explodir” após o primeiro confinamento da pandemia. Ambos estávamos de regresso a Santarém, começámos a praticar Padel regularmente e decidimos arriscar num projeto de Padel Indoor. Sentimos que faltava Padel em Almeirim, uma cidade com um importante historial desportivo e que tão bem acolhe e apoia novos projetos.

Correu melhor que as expectativas?

Sim, sempre acreditámos no nosso projeto mas nunca pensámos na possibilidade de num espaço de tempo tão curto, podermos contar com 5 campos indoor mais um campo outdoor e uma comunidade tão participativa.

São vocês os maiores responsáveis pelos almeirinenses gostarem tanto de padel?

Foi no nosso clube que grande parte dos praticantes de Almeirim teve o primeiro contacto com a modalidade pelo que, necessariamente, nos sentimos responsáveis por isso. O ambiente familiar que está tão vincado nesta comunidade contribuiu muito para que surgissem cada vez mais pessoas a quererem experimentar a modalidade. Estamos sempre disponíveis para acolher e apresentar o Padel a novos atletas, de qualquer idade ou condição física.

Mas aos vossos campos também têm vindo atletas de outras localidades. Porquê?

Vários fatores têm contribuído para isso mas as principais razões que nos têm apresentado, para além da proximidade com outras localidades, são as condições físicas do nosso espaço, e o mais importante, o bom ambiente que temos vindo a construir.

Já em 2022 aumentaram o número de campos. Foi porque já estavam com espaços sempre cheios?

Não só, mas também. Especialmente no horário pós-laboral, não estávamos a conseguir corresponder à procura por parte dos atletas. Mas sempre suspeitámos que 3 campos não seriam suficientes dado o aparecimento de cada vez mais praticantes da modalidade. Surgiu a possibilidade de ficarmos com o segundo pavilhão, e não hesitámos.

Está a correr bem?

Está a correr muito bem. Continuamos e pretendemos continuar a investir para tentarmos proporcionar aos nossos clientes as melhores condições possíveis para a prática da modalidade e no pós jogo.

Estamos a falar de piso de topo?

Sim. Decidimos avançar com o piso mais procurado pela maioria dos atletas. Estamos a falar da relva sintética topo de gama utilizada no World Padel Tour, Official Turf Supercourt XN da Mondo.

Há ainda hipótese de crescer mais ?

Essa hipótese existe sim e quem sabe, num futuro próximo, o AlmeirINN Padel possa contar com mais 2 ou 3 campos.

Quanto aos torneios. É algo para continuar?

Claro. Os torneios têm corrido muito bem e têm atraído pessoas de várias localidades do distrito de Santarém, e não só. O feedback tem sido bastante positivo. Procuramos realizar torneios em conjunto com os nossos patrocinadores, conseguindo proporcionar sempre as melhores condições.

Têm tido competições com muitos participantes!?

Em Setembro realizámos o Torneio DGF-Alumínios onde contámos com 87 duplas inscritas, o nosso record de duplas até então. Para o torneio de Natal O Forno, já ultrapassámos as 140 duplas inscritas, que trarão a Almeirim, durante 5 dias, atletas e simpatizantes de várias localidades.

Mensagem para 2023?

Manter o foco e empenho em proporcionar as melhores condições aos nosso clientes. Aumentar o número de praticantes da modalidade na região. Ambicionamos organizar um torneio da Federação Portuguesa de Padel.