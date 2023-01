Fazendense regressa às vitórias e aproxima-se novamente da liderança

O Fazendense voltou às vitórias na 16ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão, ao vencer por 0-1 em Mação. Depois da derrota na última ronda da competição, os charnecos deram reposta positiva e garantiram os três pontos com um golo de Diogo Oliveira.

Com este resultado, a equipa de Fazendas de Almeirim aproxima-se do líder União de Tomar, que perdeu nesta jornada, estando apenas a dois pontos da primeira posição.

Na segunda divisão distrital, só o União de Almeirim venceu entre as equipas do concelho. Os almeirinenses deslocaram-se ao Rebocho de onde sairam vitoriosos com o resultado fixado em 1-2.

O Benfica do Ribatejo perdeu na receção aos Marinhais por 0-2 e o Paço dos Negros foi derrotado por 0-3 também em casa perante o Porto Alto.

No futebol feminino, a equipa do Fazendense empatou a zero com o A dos Francos, líder do campeonato nacional da terceira divisão feminino.