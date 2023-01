Hospital de Santarém com Vias Verde Trauma, Coronária e Sépsis no serviço de Urgência

O Serviço de Urgência Geral do Hospital Distrital de Santarém (HDS) tem em funcionamento, desde o início do mês, as Vias Verde do Trauma, Coronária e Sépsis etendo introduzido melhorias na Via Verde de AVC – Acidente Vascular Cerebral.

“O objetivo é maximizar a qualidade e equidade dos cuidados prestados aos doentes admitidos no Hospital com estes quadros clínicos e contribuir, de forma significativa, para a redução da morbilidade e mortalidade que lhe estão associadas”, afirma o Conselho de Administração do HDS em comunicado.

Segundo a nota, estes procedimentos “visam melhorar a qualidade da abordagem do tratamento”, uniformizar procedimentos e contribuir para a redução da morbilidade e mortalidade dos doentes.

Quanto à Via Verde de AVC, implementada desde 01 de julho de 2018, permitindo “um trajeto rápido do doente quando dá entrada no hospital”, as alterações introduzidas visam “conseguir que o tempo desde a admissão do doente até ao início do tratamento fibrinolítico seja inferior a 60 minutos”.