Corta-mato escolar no dia 18 de janeiro em Almeirim

A Escola Secundária Marquesa de Alorna organiza no próximo dia 18 de janeiro, a prova de corta-mato escolar dirigido a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim. O corta-mato terá lugar no Parque Urbano da Zona Norte, em Almeirim.

A prova terá diversos escalões masculinos e femininos, com diferentes distâncias: INFANTIS A (2012 A 2014): masculinos 1.000 metros; femininos 1.000 metros; INFANTIS B (2010 E 2011): masculinos 1.500 metros; femininos 1.500 metros; INICIADOS (2008 E 2009): masculinos 2.500 metros; femininos 2.000 metros; JUVENIS (2005 A 2007): masculinos 3.500 metros; femininos 2.500 metros; JUNIORES (2001 A 2004): masculinos 3.500 metros; femininos 2.500 metros.

A organização ira atribuir medalhas aos três primeiros alunos da classificação geral por escalão etário/sexo e todos os alunos participantes terão direito a um diploma de participação.

Serão apurados para a Fase Distrital do Desporto Escolar, os seis primeiros classificados em cada escalão etário/sexo, para representarem o Agrupamento de Escolas de Almeirim.

A prova tem início pelas 9h45 e termina pelas 13h00.

A organização do evento é responsabilidade do Grupo de Educação Física da ESMA, e conta com a colaboração dos alunos do Curso Técnico Profissional de Desporto (Turmas do 1º k – 2º K E 3º K).