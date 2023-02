Bailes de Carnaval animam o concelho de Almeirim

Os bailes de carnaval estão de volta ao concelho de Almeirim, nos dias 11, 18 e 20 de fevereiro, em Fazendas de Almeirim e Frade de Cima.

O primeiro baile de carnaval a decorrer é “Baile com Rafael Vargas”, organizado pela Marcha de Almeirim, no dia 11 de fevereiro, na Associação do Frade de Cima. A entrada é gratuita.

O segundo baile é promovido pelo Rancho Folclórico Infantil das Fazendas de Almeirim, no dia 18 de fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim. Neste baile, a organização vai entregar prémios aos melhores mascarados.

O terceiro baile está a cargo do Movimento Palco. O baile decorrerá no dia 20 de fevereiro, pelas 21h30, no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim. Conta com a presença dos Fivefox, Los Invictus e Dj Carmalheira.

A entrada tem um custo de 4 euros e os bilhetes estão disponíveis na Sede do Movalmeirim, na Ótica Vanessa, no Centro de Explicações ABC e no Salão Fios d´Ouro, em Fazendas de Almeirim e no café restaurante Primavera, em Benfica do Ribatejo.

Foto de arquivo