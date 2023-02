Lar de São José de visita aos Pastéis de Belém

Foi com muita emoção que utentes da Residência Lar São José da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim deslocaram-se à capital do País, no dia 19 de dezembro, para uma visita com dois pontos de interesse.

Em primeiro lugar, o passeio a Belém sempre apreciado por todos os que têm o privilégio de visitar uma das zonas mais tranquilas da capital lisboeta. Com a Torre de Belém a decorar a margem do rio, acompanhada pelo famoso Padrão dos Descobrimentos, os nossos utentes desfrutaram da paisagem única do majestoso Mosteiro dos Jerónimos com direito a paragem obrigatória para a famosa pastelaria dos Pastéis de Belém conhecida em todo o mundo pelos pasteis de nata. Desde o século XIX que os Pastéis de Belém, nascidos no seio do Mosteiro, atraem milhares de visitantes à procura do sabor único deste pequeno doce tão apreciado nos dias de hoje. Foi um lanche cheio de história e de sabores deliciosos para os utentes do Lar São José!

Depois de Belém, a viagem continuou com as luzes e magia do Natal. Passear pelas ruas da cidade em Dezembro tem mais encanto e aproveitando a época do ano em que a cidade de Lisboa é mais brilhante, o autocarro da Instituição passou por algumas das mais movimentadas artérias da capital onde a beleza da luz aliada à criatividade e imaginação dos artistas deixou boquiabertos os utentes.

Foi uma tarde de emoções que resultou em corações cheios e felizes não só pela visita a Belém e à famosa Pastelaria “Pasteis de Belém”, com direito a prova de um dos doces portugueses mais conhecidos, como também pelo passeio na cidade onde tiveram oportunidade de conhecer ao vivo e a cores o que vêem apenas através da televisão. No final, ficou a sugestão: mais passeios como este recomendam-se! Fazem bem à alma e ao coração!

SC