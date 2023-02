Inversão de papeis: Moçarriense mostra Cartão Branco a árbitro de Almeirim

O árbitro Tiago Carreira recebeu um cartão branco mostrado pelo Moçarriense, num jogo realizado no passado fim de semana, naquela localidade do concelho de Santarém.

O clube diz que “assistimos a uma aula do que deve ser um árbitro de futebol de formação”, acrescentando que “os árbitros são tal como os treinadores e dirigentes dos clubes parte integrante e fundamental no processo de aprendizagem e formação dos jogadores. Foi isso que encontrámos, um árbitro focado no seu trabalho, mas ao mesmo tempo pedagógico para com todos os intervenientes do jogo”.

O caso é invulgar, uma vez que o cartão branco é normalmente mostrado pelo árbitro aos vários intervenientes do jogo. Neste caso, o clube trocou as voltas à regra e mostrou o cartão ao árbitro Tiago Carreira.

Esta já não é primeira vez que acontece algo semelhante ao almeirinense. Recentemente, num jogo do Campeonato Distrital de Iniciados Série C, a equipa de arbitragem liderada por Tiago Carreira recebeu também um cartão branco.

A pedido dos adeptos, o diretor do Lagartos do Sardoal mostrou um cartão branco à equipa de arbitragem. Nas redes sociais, o Lagartos do Sardoal diz que a equipa de arbitragem fez “um jogo notável a nível de arbitragem, com um comportamento ético e pedagógico impressionante de tal forma que no final do jogo os adeptos de ambas as equipas na bancada pedir o cartão branco para esta equipa de arbitragem”.

O Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes desportivos.

O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED-Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IP), a CAJAP-Confederação das Associações de Juízes e Árbitros de Portugal e a Coca-Cola.