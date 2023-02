Árbitro almeirinense no Torneio de Desenvolvimento de Futebol da UEFA

O árbitro almeirinense, Afonso Maia, e árbitro Gonçalo Pereira, da Associação de Futebol de Santarém, foram nomeados para participarem no Torneio de Desenvolvimento de Futebol da UEFA (Sub-16), que decorreu no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, no Algarve, entre os dias 8 e 13 de fevereiro.

O torneio terminou com a Alemanha a sair como vencedora, a França a ficar na segunda posição, Portugal, em terceiro, e os Países Baixos a assumiram a quarta posição, sem qualquer ponto somado.

O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou o árbitro Gonçalo Pereira, para dirigir o jogo que opôs a França a Portugal no dia 12 de fevereiro. Além deste jogo, foi nomeado para a função de 4º árbitro no Portugal – Alemanha, no dia 10 de fevereiro.

A acompanhar este árbitro foi nomeado o seu árbitro Assistente Afonso Maia, na função de árbitro assistente, tendo participado nos jogos França – Portugal e Portugal – Alemanha.