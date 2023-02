Atletas de Almeirim distinguidos em Santarém

No passado dia 17 de fevereiro realizou-se a primeira Gala de Mérito Desportivo de Santarém, onde foram alvo deste reconhecimento os atletas almeirinenses, Rodrigo Faustino, Patrícia Serôdio e Pedro Martim Figueiredo, do Clube de Canoagem Scalabitano.

Estes atletas ao longo da temporada que terminou têm visado vários pódios dignos de menção. Os atletas, Rodrigo Faustino e Pedro Martim Figueiredo, além da modalidade de canoagem de velocidade e maratona, participam também no campeonato Nacional de SUPC e de Mar (SurfSki), nesta modalidade participaram ainda em várias provas internacionais, bem como no campeonato do Mundo que se realizou em Viana do Castelo.

Estas modalidades são diferentes da modalidade de velocidade, pelas distâncias que compreendem, entre 20 a 30km dependendo das caraterísticas do percurso. A equipa técnica também foi alvo de reconhecimento nesta cerimónia da qual faz parte o almeirinense, Mário Figueiredo.

O Clube de Canoagem Scalabitano tem vários atletas vindos do concelho de Almeirim e lança o desafio aos almeirinenses para visitarem o Clube, situado na Ribeira de Santarém, para desfrutarem das modalidades por ele oferecidas, SUP, Canoagem Desportiva, de Fitness e Lazer, Slalom e Kayak de Mar, e assim possam usufruir da beleza natural do Rio Tejo que está intrinsecamente ligada às gentes de Almeirim, Tapada e Benfica do Ribatejo.

Pódios reconhecidos:

Rodrigo Faustino

Regional

Campeonato Regional Esperança Bacia Tejo: 1º Lugar SUPC SUB 16 Masculino – 200m

Regional de Regatas em Linha – 1000m SUPC SUB 16 Masculino



Patrícia Serôdio

Regional

Campeonato Regional de Fundo Bacia Tejo: 1º Lugar – K1 Master B Feminino

Inter-Regiões Regatas em Linha: 1º Lugar- K2 Master A Feminino Nacional

Campeonato Nacional de Fundo: 1º Lugar – K1 Master B Feminino

Campeonato Nacional Regatas Linha 2022: 2º Lugar – K1 Master B Feminino Final A

Internacional 39º Maratona Internacional Crestuma: 1º Lugar – K1 MASTER B FEMININO



Pedro Martim Figueiredo

Internacional

3ª Lugar na prova Internacional do ICF de Mar Challenge Madeira em SS1 Junior Masculino