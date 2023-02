Ciclo de Conferências da USAL promove reflexão sobre Portugal

Decorreu na passada quarta-feira, dia 22 de fevereiro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim, a primeira sessão de um Ciclo de Conferências, promovido pela USAL – Universidade Sénior de Almeirim, subordinada ao tema ” Pensar Portugal”.

A partir do texto homónimo de Fernando Pessoa, a primeira conferência – O Caso Mental Português – teve como convidado o sociólogo José Garrucho Martins que fez uma reflexão sobre questões de mentalidade portuguesa como o saudosismo, o atlantismo, o iberismo, o provincianismo vs cosmopolitanismo que têm repercussões na nossa vida social. Uma viagem pela História das Mentalidades que levou ao debate das ideias de autores como Eduardo Lourenço, Teixeira de Pascoaes e dos pensadores do Grupo das Conferências do Casino.

Estas conferências são abertas ao público e irão continuar a decorrer nas últimas quarta-feiras dos próximos meses, até junho. A próxima conferência decorrerá no dia 29 de março, por volta das 15h, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim. O tema será a Habitação.