Humor, música e tradição e muito mais na agenda cultural de março

A agenda cultural de março em Almeirim é recheada de humor, música e tradicição e muito mais.

Gilmário Vemba vem pela primeira vez a Almeirim e vai apresentar o seu mais recente espetáculo de stand-up comedy ‘Temas’. O evento tem data marcada para o próximo dia 3 de Março, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. A entrada tem o valor de 16 euros e os bilhetes estão disponíveis na bol.pt.

O segundo espetáculo do mês de março, é o Quarteto Miguel Ângelo que irá apresentar “Dança dos Desastrados”. O espetáculo realizar-se-á no próximo dia 10 de março, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. A entrada é gratuita.

(En)cantar com Alice e Sebastião, um espetáculo apresentado por Sara Meireles, no dia 11 de março, pelas 16h, no Cine Teatro de Almeirim. O bilhete tem o custo de um euro e estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.

Um espetáculo Popular de Variedades, Sopa da Treta e Melodias de Sempre na voz de Catarina Cardeta e Diogo Pombas, realizar-se-á no próximo dia 12 de março, pelas 16h, no Cine Teatro de Almeirim. O valor do bilhete tem o custo de 7 euros e estará disponível na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.

Sinatra on the town, irá homenagear a Frank Sinatra, no próximo dia 17 de março, pelas 21h30, no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim. A entrada é livre.

Eduardo Madeira ao vivo, será o quinto espetáculo do mês de março, que se realizará no dia 18 de março, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. Terá o custo de 12,50€ e os bilhetes estão disponíveis na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.

Sopas de Pão, um espetáculo de humor, música e teatro, realizar-se-á no dia 31 de março, pelas 21h30, no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim. A entrada é gratuita.