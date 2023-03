João Anunciação entra a ganhar na Taça de Portugal

A Taça de Portugal de Cadetes começou, neste domingo, com as duas primeiras provas da fase inter-regional. A corrida para as equipas nortenhas realizou-se em Paços de Ferreira, onde a Landeiro/KTM/Matias & Araújo/Frulact, equipa de Roriz, Barcelos, foi totalmente hegemónica. A prova para as equipas do sul aconteceu em Enxara do Bispo, Mafra, e os rapazes da formação Alenquer/GDM/Anipura não deram hipóteses à concorrência.

Na Enxara do Bispo, as equipas da zona B pedalaram ao longo de 44,3 quilómetros e o melhor foi João Anunciação (Alenquer/GDM/Anipura), que venceu isolado. Seguiu-se o colega de equipa Bernardo Teixeira, a 26 segundos. Dinis Martins (Caldas Ecosprint/ Nutea) fechou o pódio, a 41 segundos do vencedor.

As próximas corridas inter-regionais acontecem em Golães, Fafe, dia 22 de abril, e em Grândola, dia 29 de abril.