Atleta almeirinense no Top 10 Nacional da modalidade de canoagem

Mirandela foi palco do Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, pelo terceiro ano consecutivo, a prova rainha da canoagem e o atleta Pedro Martim Figueiredo, do clube de Canoagem Scalabitano da Ribeira de Santarém, competiu nas águas do Rio Tua, no escalão de Júnior Masculino, realizando a distância de 5000m obtendo um fantástico 9º lugar a apenas 50’segundos do primeiro classificado.



O resultado obtido num dos escalões mais competitivos desta modalidade, onde participam os melhores atletas de cada escalão até ao limite de 65 atletas por regata, apuramento que é realizado nas provas regionais de fundo.

Esta é uma prova histórica na modalidade de canoagem em Portugal pois trata-se da competição nacional que conta com o maior número de participação de atletas entre todas as especialidades e conta ainda como os principais nomes da Canoagem Portuguesa, como Fernando Pimenta, João Ribeiro, Teresa Portela entre muitos outros.



O Campeonato Nacional de Fundo é disputado em 42 categorias e conta com mais de 1000 atletas que representam 50 clubes de todo o continente e ilhas.

Esta é uma prova que se disputa em circuito de 2000, 3000 e 5000 metros dependendo da categoria com embarcações monolugares em K1 ( kayak) C1 (canoa) e SUPC (Standupcanoe).



Agora segue a preparação para a Taça Nacional de Fundo de tripulações, que se realiza no próximo fim de semana em Coimbra, dias 1 e 2 de abril, onde a dulpa Pedro Martim Figueiredo e Rodrigo Faustino, atletas almeirinenses irãi ser postos à prova uma vês mais me K2 Júnior masculino..