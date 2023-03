Empreende XXI financia até 200 mil euros novos negócios ou empresas criadas há menos de 6 meses

Está a chegar o Empreende XXI, programa desenvolvido pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional e pela Startup Portugal que tem como objetivo ajudar a criar, desenvolver e financiar – até 200 mil euros – novos projetos empresariais, incluindo empresas criadas há menos de 6 meses. A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém é Entidade de Acompanhamento deste programa, que abre candidaturas dia 3 de abril.

Os empreendedores com mais de 18 anos inscritos no IEFP que queiram criar ou desenvolver o seu negócio e que precisam de um primeiro empurrão para o sucesso, podem candidatar-se a partir do dia 3 de abril ao programa Empreende XXI, que vai financiar novos negócios ou negócios criados há menos de 6 meses. O programa promete, assim, ser um importante apoio ao empreendedorismo e criação de empresas, apoiando investimentos até 200 mil euros com um financiamento até 85% (40% dos quais a fundo perdido), quer para a implementação de novas empresas, quer para o desenvolvimento de negócios criados há menos de 6 meses.

São despesas elegíveis no Empreende XXI todos os investimentos relevantes para a implementação do negócio, tais como investimentos em máquinas e equipamentos, mobiliário e outro equipamento de escritório, investimentos em equipamento informático e software, investimentos na área da transição digital (websites, lojas online, gestão e dinamização de redes sociais), despesas com obras de adaptação e remodelação das instalações, aquisição de viaturas (caso sejam indispensáveis para a implementação do projeto) e fundo de maneio referente ao projeto, até 50% do investimento elegível. Não são elegíveis investimentos para a aquisição de imóveis, construção de edifícios e investimentos cuja relevância para a realização do projeto não seja fundamentada.

A NERSANT integra o grupo de Entidades de Acompanhamento credenciadas para o Empreende XXI, estando desta forma habilitada para apoiar a elaboração e submissão de candidaturas da região, acompanhar pedidos de apoio prévio na criação e estruturação do projeto, emitir os pareceres da viabilidade económico-financeira das candidaturas que lhes sejam atribuídas e prestar apoio de mentoria e consultoria especializada a promotores, entre outros, a custo zero para os empreendedores ou empresários interessados em candidatar-se ao programa.

Para mais informações sobre o apoio da NERSANT aos projetos Empreende XXI, os interessados devem contactar a associação através dos contactos sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 503.