Balanço positivo no certame da NERSANT dedicado ao Terceiro Setor

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém realizou durante todo o mês de março, a Feira Social Digital, dedicada ao Terceiro Setor. Com o objetivo de promover as valências das entidades da Economia Social da região, bem como os produtos e serviços do distrito para este setor de atividade, o certame contou com cerca de 2.000 acessos e mais de 500 participantes registados nos seus 8 seminários.

Está fechado o balanço da Feira Social Digital, certame online dedicado ao Setor Social que a NERSANT organizou ao longo de todo o mês de março. Com a participação de 77 entidades / empresas e 529 artigos de e para a Economia Social, o certame registou cerca de 2.000 acessos que se traduziram na concretização de contactos e realização de negócios neste setor de atividade.

Para além do número visitas, o certame realizou o ciclo de seminários “Café IN Digital Social”, que abordou temas do interesse desta área de atividade. No total, foram realizados 8 seminários online com a parceria da UDIPSSS, com uma assistência de mais de 500 participantes e onde foi orador, na última sessão, o Diretor da Segurança Social de Santarém, Renato Bento.

“Como Motivar as Equipas nas IPSS”, “Formação Profissional: Emprego+Digital”, “A Importância da Humanização dos cuidados”, “Práticas de Referência em Centro de Dia”, “Desafios do Serviço de Apoio Domiciliário”, “Práticas de referência em IPSS resposta social”, “Importância do cumprimento do RGPD nas IPSS” e “Competências e Fronteiras na Descentralização da Ação Social” foram os webinares do ciclo “Café IN Digital Social”, realizados ao longo do mês de março.

De referir a Feira Social Digital voltou a promover o Setor Social da região de forma completamente gratuita, gratuitidade esta também aplicada a empresas associadas da NERSANT com quotas em dia. O certame decorreu na plataforma de negócios da associação, Compro no Ribatejo.